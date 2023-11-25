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    Абаскаль: Сегодня могу сказать, что видел настоящий матч в России

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о погодных условиях во время матча 16-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (2:0).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Сегодня могу сказать, что видел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, то сегодня однозначно узнали. Я горд за то, как ребята боролись, бились, сражались на каждом участке поля.

    Ребята работали, добились этой победы. Поздравляю, и идём дальше», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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