Абаскаль: Сегодня могу сказать, что видел настоящий матч в России

Главный тренервысказался о погодных условиях во время матча 16-го тура российской Премьер-лиги с(2:0).

«Сегодня могу сказать, что видел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, то сегодня однозначно узнали. Я горд за то, как ребята боролись, бились, сражались на каждом участке поля.

Ребята работали, добились этой победы. Поздравляю, и идём дальше», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

После победы над «Сочи» «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Оренбургом» 29-го ноября в рамках Кубка России.