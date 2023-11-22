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    Источник: Зырянов может возглавить свой родной клуб

    Футбол Амкар Футбол России Черноморец Торпедо
    Известный знаток Первой лиги и всего российского футбола Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил о том, что Константином Зыряновым интересуется «Амкар», в котором он начинал футбольную карьеру.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    Экс-игроку сборной России уже звонили из Перми и обозначили свой интерес. Зырянов пока взял время на раздумье.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что к нему также проявляет интерес московское «Торпедо». «Амкар» не очень удачно выступил в группе Серебро дивизиона «А», заняв лишь 8-е место и вылетел в дивизион «Б».

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    • Константин Зырянов является воспитанником пермского футбола. С 1995 по 1999 год выступал за «Амкар». В 2000 году он стал игроком «Торпедо», за который играл до 2006 года, а затем перешел в «Зенит».

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