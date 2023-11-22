Источник: Зырянов может возглавить свой родной клуб

Известный знаток Первой лиги и всего российского футбола Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил о том, чтоинтересуется, в котором он начинал футбольную карьеру.

Экс-игроку сборной России уже звонили из Перми и обозначили свой интерес. Зырянов пока взял время на раздумье.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что к нему также проявляет интерес московское «Торпедо». «Амкар» не очень удачно выступил в группе Серебро дивизиона «А», заняв лишь 8-е место и вылетел в дивизион «Б».

Константин Зырянов является воспитанником пермского футбола. С 1995 по 1999 год выступал за «Амкар». В 2000 году он стал игроком «Торпедо», за который играл до 2006 года, а затем перешел в «Зенит».