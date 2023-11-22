Волков о Карпине: Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится

Защитники сборной Россиивысказался о работе с главным тренером национальной команды

«Чем Валерий Карпин удивляет в работе? Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится. Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо — хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает.

Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде. Интересные тренировки, режим и питание на высшем уровне, очень нравится.

Он с юмором, может пошутить. Надо мной тоже шутит, на всеми игроками вообще», — приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, что 20-го ноября сборная России разгромил Кубу со счетом 8:0. Волков провел на поле все 90 минут.