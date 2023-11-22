Месси о беспорядках перед матчем с Бразилией: Мы видели, как полиция избивала людей

Капитан сборной Аргентинывысказался о беспорядках на стадионе в Рио-де-Жанейро перед матчем (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2026.

Матч начался на 27 минут позже из-за конфликта между болельщиками на одной из трибун «Мараканы». В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. В связи с этим Месси на некоторое время увел сборную Аргентины с поля.

«Мы видели, как полиция избивала людей, а у многих игроков на трибунах были семьи. В такой обстановке мы не могли сосредоточиться на игре.

Аналогичная ситуация произошла здесь, на Кубке Либертадорес. Бразильская полиция снова применила силу.

Мы решили уйти в раздевалку, потому что играть в таких условиях было невозможно. Мы думали, что возвращение в раздевалку поможет успокоить ситуацию», — сказал Месси, слова которого передает ABC.