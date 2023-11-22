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    ESPN: Кварацхелия может перейти в «Наполи»

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    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов лондонского «Челси».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По данным ESPN, он вполне подходит под новую концепцию «аристократов» по покупке молодых игроков с потенциалом вырасти в звезду мирового уровня. Главной проблемой трансфера является высокая цена грузинского хавбека — € 100 млн. В случае его приобретения у «Челси» могут возникнуть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

    Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 году и за короткий срок превратился в звезду Серии А, а также одного из самых дорогих футболистов лиги. В этом году он сыграл 15 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач.

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