ESPN: Кварацхелия может перейти в «Наполи»

Полузащитник «Наполи»находится в сфере интересов лондонского

По данным ESPN, он вполне подходит под новую концепцию «аристократов» по покупке молодых игроков с потенциалом вырасти в звезду мирового уровня. Главной проблемой трансфера является высокая цена грузинского хавбека — € 100 млн. В случае его приобретения у «Челси» могут возникнуть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 году и за короткий срок превратился в звезду Серии А, а также одного из самых дорогих футболистов лиги. В этом году он сыграл 15 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач.