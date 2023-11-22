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    Дьяков об игре сборной России: Сложно оценивать команду, когда у нее только товарищеские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил игру сборной России в товарищеских матчах.

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    «Сложно оценивать команду, когда у неё только товарищеские матчи. Почти всегда соперники были не самые сильные. Можно только выделить матч с Камеруном. Это хорошая команда, одна из лучших команд Африки и участник чемпионата мира.

    В этом матче мы сыграли хорошо. А делать выводы и говорить, что мы в порядке или нет, нельзя. Тот же матч с Кенией оставил осадок. Даже играя за сборную, в товарищеских матчах могут быть недонастрой и расслабленность», — сказал Дьяков Чемпионату.

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