Тренер сборной Бразилии считает незаслуженным поражение от Аргентины

Главный тренер сборной Бразилиипрокомментировал поражение от(0:1) в домашнем матче квалификации ЧМ-2026.

«Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. При почти равно количестве ударов Бразилия создала куда больше опасных моментов.

У Аргентины, по сути, не было шансов — только единственный момент на угловом, когда мы ошиблись позиционно, и Отаменди забил.

У нас были моменты в контратаках, не хватило последнего паса и завершения. Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Считаю, это несправедливый результат», — приводит слова Диниза Globo Esporte.

Сборная Бразилии впервые в своей истории проиграла три матча подряд в отборочном турнире к ЧМ.