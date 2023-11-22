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    Тренер сборной Бразилии считает незаслуженным поражение от Аргентины

    Футбол Сборная Бразилии Сборная Аргентины ЧМ-2026 Латинская Америка
    Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал поражение от Аргентины (0:1) в домашнем матче квалификации ЧМ-2026.

    Фернандо Диниз
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    Фернандо Диниз

    «Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. При почти равно количестве ударов Бразилия создала куда больше опасных моментов.

    У Аргентины, по сути, не было шансов — только единственный момент на угловом, когда мы ошиблись позиционно, и Отаменди забил.

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    • У нас были моменты в контратаках, не хватило последнего паса и завершения. Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Считаю, это несправедливый результат», — приводит слова Диниза Globo Esporte.

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