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    Месси сравнил матч против Бразилии с финалом Кубка Америки

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Бразилии ЧМ-2026 Латинская Америка
    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в квалификации ЧМ-2026.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все равно очень приятно победить в Бразилии, особенно с учетом того, насколько они сильны в домашних матчах.

    Для нас было важно победить здесь после неудачного матча с Уругваем.

    Матч получился сложным. Бразилия играла после нескольких поражений, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.

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    • Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. В таких матчах все решают детали. К счастью, Отаменди забил головой», — приводит слова Месси TyC Sports.

    Сборная Бразилии впервые в своей истории проиграла три матча подряд в отборочном турнире к ЧМ.

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