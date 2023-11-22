Месси сравнил матч против Бразилии с финалом Кубка Америки

Капитан сборной Аргентиныпрокомментировал победу над(1:0) в квалификации ЧМ-2026.

«Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все равно очень приятно победить в Бразилии, особенно с учетом того, насколько они сильны в домашних матчах.

Для нас было важно победить здесь после неудачного матча с Уругваем.

Матч получился сложным. Бразилия играла после нескольких поражений, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.

Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. В таких матчах все решают детали. К счастью, Отаменди забил головой», — приводит слова Месси TyC Sports.

Сборная Бразилии впервые в своей истории проиграла три матча подряд в отборочном турнире к ЧМ.