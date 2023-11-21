ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КубаИзбиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом»
  • 00:43
    • Италия сыграла вничью с Украиной и пробилась на Евро
  • 00:41
    • Словения победила Казахстан и пробилась на Евро-2024
  • 21:44
    • СКА взял верх над ЦСКА в армейском дерби
  • 00:43
    • Чехия разгромила Молдову, Албания и Фареры не выявили победителя
  • 23:27
    • Молодежные сборные Нидерландов, Дании и Хорватии одержали победы
    Все новости спорта

    Кейн: Англия может по-настоящему гордиться тем, как провела отборочный цикл

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Македонии
    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча против Северной Македонии (1:1) и всего отборочного цикла Евро-2024.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Мы знали, что это будет сложная игра с достойной командой, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле. Мы уступали со счетом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле — я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут.

    Для нас было важно сравнять счет — жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы. В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом, сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти.

    Мы играли с командой, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл», — цитирует Кейна BBC.

    По итогам отборочного турнира Англия с 20 очками заняла первое место в группе C, Северная Македония с 8 очками — на четвертой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» попрощается с серией без побед
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Выиграет ли Румыния группу в борьбе со Швейцарией?
  • Румыния — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Греция — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Польша — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры