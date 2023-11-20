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    Пальинья: То, чего Португалия добилась, непросто сделать

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    Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья после победы над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024 высказался об амбициях своей команды.

    Жоау Пальинья
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    Жоау Пальинья

    «То, чего мы добились, непросто сделать, и доказательством тому является история, которую мы написали. Теперь нас ждет Евро, и мы собираемся отправиться на турнир с максимальной отдачей и мотивацией. Мы очень этого ждем.

    Мы амбициозная, сильная команда, как и наши люди. Хотя у нас небольшое население, мы обладаем потенциалом. Я действительно хочу, чтобы чемпионат Европы уже наступил.

    У нас так много хороших игроков, которые не попали в состав. Постоянно происходит ротация, играть может каждый. Мы все будем сражаться. Мы все движемся в одном направлении», — цитирует Пальинью пресс-служба УЕФА.

    Португалия набрала в группе J максимальное количество очков (30) с разницей забитых и пропущенных мячей 36:2.

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