Пальинья: То, чего Португалия добилась, непросто сделать

Полузащитник сборной Португалиипосле победы над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024 высказался об амбициях своей команды.

«То, чего мы добились, непросто сделать, и доказательством тому является история, которую мы написали. Теперь нас ждет Евро, и мы собираемся отправиться на турнир с максимальной отдачей и мотивацией. Мы очень этого ждем.

Мы амбициозная, сильная команда, как и наши люди. Хотя у нас небольшое население, мы обладаем потенциалом. Я действительно хочу, чтобы чемпионат Европы уже наступил.

У нас так много хороших игроков, которые не попали в состав. Постоянно происходит ротация, играть может каждый. Мы все будем сражаться. Мы все движемся в одном направлении», — цитирует Пальинью пресс-служба УЕФА.

Португалия набрала в группе J максимальное количество очков (30) с разницей забитых и пропущенных мячей 36:2.