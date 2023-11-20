«Алания» — «Химки»: счет матча 1:4, обзор голов

На дубль Александра Руденко и голы Хетага Хосонова и Аршака Коряна хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Ислама Машукова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Химки 1:4
Голы: 0:1 Александр Руденко (5'), 1:1 Ислам Машуков (40'), 1:2 Хетаг Хосонов (52'), 1:3 Аршак Корян (61'), 1:4 Александр Руденко (70') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Хусаин Норчаев, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S. Предупреждения: Хетаг Кочиев (33'), Ислам Машуков (54'), Олег Исаенко (77')
«Химки» набрали 35 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» занимает 6-е место с 31 очком.