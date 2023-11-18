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    Армения сыграла вничью с Уэльсом в матче квалификации Евро-2024

    Армения — Уэльс: счет матча 1:1, обзор голов

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    Армения не смогла обыграть Уэльс (1:1) в матче 9-го тура группового этапа кваалификации чемпионата Европы 2024 года.

    Армения
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    Армения

    Первый гол забили хозяева уже на 5-й минуте встречи. Полузащитник армянской сборной Лукас Зелараян получил мяч на углу штрафной соперника и сильно пробил в нижний угол ворот.

    На 45+2-й минуте Уэльс сумел сравнять счет. Защитник Армении Наир Тикнизян оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D
    Армения — Уэльс 1:1
    Голы: 1:0 Лукас Селараян (5'), 1:1 Наяир Тикнизян (автогол) (45 + 2') Армения: Стёпа Мкртчян, Вараздат Ароян, Андре Калисир, Наяир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Ваган Бичахчян (Edgar Sevikyan, 71'), Угочукву Иву (Ованес Арутюнян, 63'), Артак Дашян, Лукас Селараян, Georgi Harutyunyan, Grant-Leon Ranos (Артур Миранян, 72') Уэльс: Дэнни Уорд, Коннор Робертс (Натан Бродхед, 78'), Неко Уильямс, Бен Дэвис, Крис Мепэм, Джо Родон, Гарри Уилсон (Даниэль Джеймс, 66'), Джордан Джеймс, Дэвид Брукс (Бреннан Джонсон, 50'), Этан Ампаду, Киффер Мур Предупреждения: Крис Мепэм (32'), Вараздат Ароян (54'), Этан Ампаду (55'), Джордан Джеймс (79')

    После этого матча Армения занимает 4-е место в своей группе квалификации Евро-2024. Уэльс — на 2-й позиции (11 баллов).

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