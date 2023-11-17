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    Холанн: В детстве всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вспомнил, что в детстве был впечатлен игрой португальца Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться. Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

    Вдохновлял меня еще кто-то помимо Роналду? Он — главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в "Манчестер Юнайтед", а затем в первые годы в "Реале"? Невероятно, что он делал, а также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова Холанна TV2.no.

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