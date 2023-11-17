Холанн: В детстве всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной

Нападающийвспомнил, что в детстве был впечатлен игрой португальца, который сейчас выступает за

«Помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться. Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

Вдохновлял меня еще кто-то помимо Роналду? Он — главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в "Манчестер Юнайтед", а затем в первые годы в "Реале"? Невероятно, что он делал, а также то, как забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова Холанна TV2.no.