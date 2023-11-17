«Эвертон» обжалует решение АПЛ о снятии 10-и очков с команды из-за нарушений финансового fair play

Пресс-службавыступила с заявлением после того, как АПЛ приняла решение лишить команду 10-и очков в таблице из-за нарушения финансового fair play.

«Футбольный клуб "Эвертон" одновременно шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию.

Клуб уже сообщил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется процесс апелляции, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом.

"Эвертон" утверждает, что он был открыт и прозрачен в предоставлении информации Премьер-лиге и всегда уважал честность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он действовал недобросовестно.

Суровость и строгость санкции не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств.

Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принимаемыми по любым другим делам, касающимся финансового fair play в АПЛ. "Эвертон" не может больше комментировать этот вопрос до завершения апелляционного процесса», — сообщается на официальном сайте британского клуба.

Напомним, что решение уже вступило в силу. «Эвертон» занимает предпоследнее место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 12-и туров.