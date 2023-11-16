Кассьерра пропустит матч «Зенита» против «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед товарищеским матчем с «Нефтчи».

«Состав пополним ребятами из второй команды — возьмем с собой человек пять-шесть, такая практика у нас есть. У Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Марио Фернандес фрагментарно начинает заниматься в общей группе, Васильев и Караваев появятся чуть позже. У Ерохина также небольшое повреждение, он не сможет сыграть в Баку. Что касается линии нападения, то с первых минут могут выйти Изидор или Мантуан или кто-то другой.

Главная задача этой паузы — поддержка тонуса и игровой формы.

Я был в Баку, город мне очень понравился. Надеюсь, у нас будет время на то, чтобы немного прогуляться. Думаю, Баку меняется и становится все более современным. Мне, как человеку любящему путешествия, будет очень интересно посмотреть на современный Баку», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч между «Зенитом» и «Нефтчи» состоится 18 ноября в Баку, начало -в 20:00 мск.