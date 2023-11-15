Акинфеев: Я наслаждаюсь и получаю удовольствие от того, что просто нахожусь в команде

Голкиперрассказал о том, где берет мотивацию продолжать свою карьеру футболиста.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф.

С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится», — цитирует Акинфеева СЭ.

В нынешнем сезоне голкипер провел 12 матчей за ЦСКА, в 4-х из которых сыграл на ноль. Армейцы занимают 5-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 15-и туров.