ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82
  • 18:14
    • Рублев проиграл Алькарасу и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата ATP
  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
    Все новости спорта

    Акинфеев: Я наслаждаюсь и получаю удовольствие от того, что просто нахожусь в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, где берет мотивацию продолжать свою карьеру футболиста.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    «Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф.

    С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится», — цитирует Акинфеева СЭ.

  • РПЛ. Как лидеры чемпионата разошлись миром
  • Итоги 15-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне голкипер провел 12 матчей за ЦСКА, в 4-х из которых сыграл на ноль. Армейцы занимают 5-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 15-и туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры