Мостовой: «Краснодар» не случайно лидирует в РПЛ

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результате матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Игра состоялась 11 ноября и закончилась вничью 1:1.

«На дистанции посмотрим, пока они хорошо действуют. У них хороший тренер, ребята сплотились. Очень тяжело было с ними играть. Не случайно они на первом месте еще идут.

Думаю, в этом году больше всего интерес, потому что мы еще ни разу на первом месте не были в таблице за весь период, это первый раз такой», — цитирует Мостового «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и идет на первой позиции в РПЛ. «Зенит» (30) находится на втором месте.

В следующем туре «быки» 26 ноября встретятся в гостях с «Уралом», а сине-бело-голубые 25 ноября примут «Сочи».