Корнеев: Тюкавин легко может оказаться в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о том, может ли форвард «Динамо»перейти в питерский клуб.

«Все упирается в стабильность. По своим игровым качествам Пиняев точно бы пришелся "Зениту" ко двору, однако пока он не подтверждает свой уровень на длинной дистанции.

Потенциально Тюкавин — топовый нападающий, который легко может оказаться в "Зените", если он сам на это решится. Тут все зависит от его амбиций и желания. Хотя не исключаю, что он может и по-другому видеть будущее своей карьеры», — цитирует Корнеева «СЭ».

Сегодня, 11 ноября, «Зенит» в 15-м туре РПЛ примет «Краснодар».