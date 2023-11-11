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    Корнеев: Тюкавин легко может оказаться в «Зените»

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о том, может ли форвард «Динамо» Константин Тюкавин перейти в питерский клуб.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Все упирается в стабильность. По своим игровым качествам Пиняев точно бы пришелся "Зениту" ко двору, однако пока он не подтверждает свой уровень на длинной дистанции.

    Потенциально Тюкавин — топовый нападающий, который легко может оказаться в "Зените", если он сам на это решится. Тут все зависит от его амбиций и желания. Хотя не исключаю, что он может и по-другому видеть будущее своей карьеры», — цитирует Корнеева «СЭ».

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