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    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 12-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом»

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    «Тоттенхэм»
    11 ноября в 15:30 по московскому времени «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». За ходом встречи 12-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 11-ти играх. На счету команды 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «волков» составляет 14:19.

    В 5-ти последних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» одержал две победы, столько же раз уступил и потерпел одно поражение.

    Четырехматчевую беспроигрышную серию команда Гари О’Нила прервала в предыдущем туре, уступив на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

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    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 26 очков в 11-ти турах. На счету «Тоттенхэма» 8 побед, 2 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:13.

    В предыдущем туре АПЛ подопечные Постекоглу потерпели первое поражение в сезоне. «Тоттенхэм», играя в девятером с 55-й минуты, разгромно проиграл в лондонском дерби «Челси» (1:4).

    Ранее «шпоры» одержали четыре победы подряд, обыграв такие команды, как «Ливерпуль» (2:1), «Лутон» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

    Личные встречи

    В предыдущем сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Всего в 10-ти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл 5 раз, «Вулверхэмптон» праздновал успех в 4-х случаях и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.90.

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