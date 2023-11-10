РФС назвал арбитра на матч «Зенит» — «Краснодар»

11 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Тюмин.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Краснодар»
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
12 ноября (воскресенье)
«Пари НН» — «Балтика»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Хральцов.
«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.