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    Месси: Если не считать Марадону, то раньше я восхищался Пабло Аймаром

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    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал двоих футболистов, которыми восхищался раньше.

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    «Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы (Зинедин Зидан и Пабло Аймар) играли друг против друга. Он был в "Валенсии", был в "Ривер Плейт", где была сильная команда, а он в ней выделялся.

    Мне всегда нравился его стиль игры. Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», — сказал Месси в видео на You-Tube-канале Adidas.

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    • Напомним, что 30-го октября Месси получил свой 8-й «Золотой мяч».

    Пауло Аймар за всю свою карьеру успел поиграть в «Ривер Плейт», испанской «Валенсии» и «Реал Сарагосе», португальской «Бенфике» и в «Джохоре» из Малайзии. Сейчас аргентинец входит в тренерский штаб национальной команды.

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