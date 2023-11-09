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    «Зенит» примет участие в турнире с командами из стран БРИКС в Катаре

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    «Зенит» на зимних сборах примет участие в турнире с командами из стран БРИКС. Об этом сообщил председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдет в Катаре во время второго тренировочного сбора.

    До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд.

    15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут тоже спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в этом турнире.

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    • Мы знаем про Зимний кубок РПЛ, нас приглашали. Но у нас были уже свои планы», — приводит слова Медведева ТАСС.

    Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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