«Зенит» примет участие в турнире с командами из стран БРИКС в Катаре

на зимних сборах примет участие в турнире с командами из стран БРИКС. Об этом сообщил председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

«Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдет в Катаре во время второго тренировочного сбора.

До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд.

15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут тоже спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в этом турнире.

Мы знаем про Зимний кубок РПЛ, нас приглашали. Но у нас были уже свои планы», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.