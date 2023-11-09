Сергеев и Сперцян — среди претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига назвала имена претендентов на приз лучшему игроку октября.

В список номинантов попали нападающий «Зенита» Иван Сергеев, форвард «Ростова» Егор Голенков, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, защитник ЦСКА Милан Гайич и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трех разных кандидатов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Проголосовать за лучшего игрока РПЛ в октябре можно здесь.

Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Герои РПЛ на финише сезона.