Ловчев: Захарян может потерять карьеру в «Реал Сосьедаде»

Бывший футболист «Спартака»раскритиковал полузащитника «Реал Сосьедада»

«Арсен Захарян вчера сыграл в матче Лиги чемпионов за "Реал Сосьедад" 12 минут. Испанцы уверенно обыграли "Бенфику".

Пока с Арсеном происходит то, о чем говорили многие перед этим трансфером. Арсен сидит на лавке, выходит на короткое время в чемпионате и в Лиге чемпионов — можно сказать, что проходит процесс адаптации, а можно — что теряет год карьеры.

Кроме того, если вспомнить, что и в России этот чемпионат Захарян играл просто плохо, все логично и дело не только в адаптации.

"Реал Сосьедад" сейчас приличная команда, видно, что конкуренция в атаке серьезная и место свое надо вырывать — не уверен, что Арсен к этому готов.

Каждый из уезжающих из РПЛ должен оценить свои силы, свой потенциал, и главный вопрос — буду ли я играть там? Не числиться, а именно играть.

Пока получается — не только у него, но и ранее у Миранчука — по фразе "надо уезжать, а там разберемся". Ну вот — уехали. Миранчук сидит на лавке, Захарян сидит. Я тоже за то, чтобы они играли в топ-чемпионатах. Но именно играли.

Миранчук в Италии не первый год. Поначалу все было неплохо, а потом сел на лавку. Можем ли мы сказать, что он вырос там как игрок? Мы видели, как Алексей сыграл в недавних матчах за сборную России — он ничем не выделялся на фоне остальных, на фоне сборной Кении. Захарян сидит, а не играет. И, судя по тому, как он выглядел перед отъездом — в матчах РПЛ, все более чем справедливо.

Чтобы поменять ситуацию, надо пахать и вырывать свое место в составе — и полагаю, что шанс у Арсена на это появится только в следующей предсезонной подготовке. А если играть не будет, можно потерять не только год, но и карьеру», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.