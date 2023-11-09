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    Ловчев: Захарян может потерять карьеру в «Реал Сосьедаде»

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Арсен Захарян вчера сыграл в матче Лиги чемпионов за "Реал Сосьедад" 12 минут. Испанцы уверенно обыграли "Бенфику".

    Пока с Арсеном происходит то, о чем говорили многие перед этим трансфером. Арсен сидит на лавке, выходит на короткое время в чемпионате и в Лиге чемпионов — можно сказать, что проходит процесс адаптации, а можно — что теряет год карьеры.

    Кроме того, если вспомнить, что и в России этот чемпионат Захарян играл просто плохо, все логично и дело не только в адаптации.

    "Реал Сосьедад" сейчас приличная команда, видно, что конкуренция в атаке серьезная и место свое надо вырывать — не уверен, что Арсен к этому готов.

    Каждый из уезжающих из РПЛ должен оценить свои силы, свой потенциал, и главный вопрос — буду ли я играть там? Не числиться, а именно играть.

    Пока получается — не только у него, но и ранее у Миранчука — по фразе "надо уезжать, а там разберемся". Ну вот — уехали. Миранчук сидит на лавке, Захарян сидит. Я тоже за то, чтобы они играли в топ-чемпионатах. Но именно играли.

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    • Миранчук в Италии не первый год. Поначалу все было неплохо, а потом сел на лавку. Можем ли мы сказать, что он вырос там как игрок? Мы видели, как Алексей сыграл в недавних матчах за сборную России — он ничем не выделялся на фоне остальных, на фоне сборной Кении. Захарян сидит, а не играет. И, судя по тому, как он выглядел перед отъездом — в матчах РПЛ, все более чем справедливо.

    Чтобы поменять ситуацию, надо пахать и вырывать свое место в составе — и полагаю, что шанс у Арсена на это появится только в следующей предсезонной подготовке. А если играть не будет, можно потерять не только год, но и карьеру», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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