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    «Рома» всухую уступила «Славии», а «Серветт» одержал волевую победу над «Шерифом» в матче ЛЕ

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    Обзор матчей 4-го тура группы G Лиги Европы.

    «Славия» — «Рома»
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    «Славия» — «Рома»

    В одной из встреч «Рома» всухую уступила пражской «Славии» (0:2).

    В составе чешской команды голы забили форвард Вацлав Юречка на 50-й минуте и полузащитник Лукаш Масопуст на 74-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Славия П — Рома 2:0
    Голы: 1:0 Вацлав Юречка (50'), 2:0 Лукаш Масопуст (74') Славия П: Алеш Мандоус, Иго Огбу, Томаш Голеш, Давид Доудера, Ян Борил, Лукаш Масопуст (Томаш Вичек, 78'), Христос Зафейрис (Петр Шевчик, 78'), Оскар Дорли (Мик ван Бурен, 89'), Вацлав Юречка (Конрад Валлем, 87'), Моймир Хитил (Якуб Громада, 90'), Лукаш Провод Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Эван Н'Дика, Диего Льоренте (Ренату Саншеш, 77'), Джанлука Манчини, Уссем Ауа (Бриан Кристанте, 46'), Леандро Паредес (Жоао Кошта, 84'), Эдоардо Бове, Ромелу Лукаку, Андреа Белотти (Пауло Дибала, 68'), Стефан Эль-Шаарави (Рик Карсдорп, 46') Предупреждения: Леандро Паредес (44'), Лукаш Масопуст (58'), Петр Шевчик (83'), Мик ван Бурен (88')

    После этого матча «Славия» занимает 1-е место в своей группе Лиги Европы с 9-ю баллами в активе. «Рома» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

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    В параллельном матче «Серветт» вырвал победу у «Шерифа» (2:1).

    Защитник «Серветта» Йоан Северин оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:0.

    Уже на 84-й минуте «Серветт» все-таки отыгрался благодаря голу защитника команды Стива Рулье — 1:1.

    На 90-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Шерифа», а форвард команды Крис Бедиа уверенно пробил с точки. Игрок принес победу для своей команды — 2:1.

    Футбол. Лига Европы. Группа G
    Серветт — Шериф 1:1
    Голы: 0:1 Йоан Северен (автогол) (13'), 1:1 Стив Руй (84'), 2:1 Крис Бедья (пенальти) (90 + 3') Серветт: Джереми Фрик, Тео Маньен (Энцо Кривелли, 56'), Стив Руй, Йоан Северен, Брэдли Мазику (Антони Бэрон, 82'), Бендегуз Болла, Мирослав Стеванович, Тимоте Конья (Самба Диба, 82'), Гаэль Ондуа (Жереми Гийемено, 76'), Дерек Кутеса, Крис Бедья Шериф: Максим Коваль, Алехандро Артундуага, Ricardinho (Мунаше Гарананга, 58'), Габи Кики, Кристиан Товар, Армель Зохури, Жоан Пауло, Седрик Бадоло, Джером Мбекели (Константинос Апостолакис, 72'), Дэвид Анкейе, Мохамед Амин Талал Предупреждения: Седрик Бадоло (37'), Йоан Северен (69'), Армель Зохури (80'), Армель Зохури (90'), Габи Кики (90')

    «Серветт» занимает 3-е место в своей группы ЛЕ (2 очка), а «Шериф» — на последней 4-й позиции с тем же количеством баллов.

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