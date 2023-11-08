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    «Он уже является одним из лучших игроков лиги». Французский журналист — об игре Головина

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    Французский журналист Кристофер Ру высоко оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Головин уже является одним из лучших игроков лиги. Учитывая, что премия (лучшего игрока октября) вручается в ноябре, его предстоящие выступления также могут повлиять на выбор. Он явно может победить.

    Александр может сохранять лидирующие позиции еще очень долго. Я думаю, что в этом сезоне он забьет больше десяти голов в лиге», — сказал журналист Кристофер Ру Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Головин провел 10 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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