«Он уже является одним из лучших игроков лиги». Французский журналист — об игре Головина

Французский журналиствысоко оценил игру российского полузащитникав нынешнем сезоне.

«Головин уже является одним из лучших игроков лиги. Учитывая, что премия (лучшего игрока октября) вручается в ноябре, его предстоящие выступления также могут повлиять на выбор. Он явно может победить.

Александр может сохранять лидирующие позиции еще очень долго. Я думаю, что в этом сезоне он забьет больше десяти голов в лиге», — сказал журналист Кристофер Ру Sport24.

В нынешнем сезоне Головин провел 10 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.