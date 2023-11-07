Сегодня в 23:00 по московскому времени действующий победитель Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» сыграет дома против швейцарского «Янг Бойз». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу группы G, одержав победы во всех трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей «горожан» составляет 9:3.

25 октября матч между этими командами завершился победой английской команды со счетом 3:1. Ранее подопечные Гвардиолы с таким же счетом обыграли «Црвену Звезду» и «Лейпциг».

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 12-ти матчах. В крайнем туре чемпионата Англии «горожане» с разгромным счетом обыграли дома «Борнмут» (6:1).

«Янг Бойз»

Швейцарская команда идет третьей в группе G, записав в свой актив одно очко в трех матчах. Разница забитых и пропущенных мячей «Янг Бойз» составляет 4:8.

На старте турнира подопечные Рафаэля Вики дома уступили «Лейпцигу» со счетом 1:3. Далее была ничья с «Црвеной Звездой» в гостях (2:2), а затем швейцарский клуб на домашней арене проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

«Янг Бойз» является лидером текущего чемпионата Швейцарии. «Желто-чёрные» набрали 25 очков в 12-ти турах и при матче в запасе на один балл опережают идущий вторым «Цюрих». В предыдущем туре «Янг Бойз» одержал разгромную гостевую победу над «Винтертуром» (4:1).

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Мы будем сохранять спокойствие. Пересмотрели первую встречу и кое-что скорректировали. Надеемся на победу. Сейчас в нашем коллективе отличная атмосфера».

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