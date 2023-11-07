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  • 15:14
    • Сборная России назвала состав на ноябрьский сбор
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    Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна и Алексея Миранчука в сборную России на игру с Кубой

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу отсутствия Арсена Захаряна и Алексея Миранчука в расширенной заявке национальной команды на ноябрьский сбор.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В список попали 29 футболистов.

    «Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

    Алексей Миранчук и Захарян не приглашены из-за отсутствия игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

    Ноябрьский сбор сборной России начнется на базе в Новогорске 13 ноября.

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