Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна и Алексея Миранчука в сборную России на игру с Кубой

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу отсутствияв расширенной заявке национальной команды на ноябрьский сбор.

В список попали 29 футболистов.

«Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

Алексей Миранчук и Захарян не приглашены из-за отсутствия игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Ноябрьский сбор сборной России начнется на базе в Новогорске 13 ноября.