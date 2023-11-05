«Он продемонстрировал лидерские качества». Тен Хаг — об игре Магуайра в матче с «Фулхэмом»

Главный тренервысоко оценил игру защитника команды матче 11-го тура английской Премьер-лиги с

«Гарри провел отличный, отличный матч. Очень хорошее выступление.

Он продемонстрировал лидерские качества и был очень хорош в контроле мяча, так что я очень доволен игрой Гарри», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Магуайр провел 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметился одной результативной передачей. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 8-го ноября с «Копенгагеном» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.