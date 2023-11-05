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    «Он продемонстрировал лидерские качества». Тен Хаг — об игре Магуайра в матче с «Фулхэмом»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценил игру защитника команды Гарри Магуайра в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»

    «Гарри провел отличный, отличный матч. Очень хорошее выступление.

    Он продемонстрировал лидерские качества и был очень хорош в контроле мяча, так что я очень доволен игрой Гарри», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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    • В нынешнем сезоне Магуайр провел 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметился одной результативной передачей. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 8-го ноября с «Копенгагеном» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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