«Он продемонстрировал лидерские качества». Тен Хаг — об игре Магуайра в матче с «Фулхэмом»

Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
«Гарри провел отличный, отличный матч. Очень хорошее выступление.
Он продемонстрировал лидерские качества и был очень хорош в контроле мяча, так что я очень доволен игрой Гарри», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Магуайр провел 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметился одной результативной передачей. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 8-го ноября с «Копенгагеном» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.