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    «Реал» и «Райо Вальекано» опубликовали стартовые составы на матч Примеры

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    Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура испанской Примеры «Реал» — «Райо Вальекано».

    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»

    «Реал» Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Хоселу.

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Лежён, Мумин, Эспино, Рациу, Мартин, Сисс, Лопес, Паласон, Гарсия, де Томас.

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    • Матч между этими командами состоится 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом противостояния тут.

    «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 9-й позиции (17 баллов).

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