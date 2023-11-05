«Реал» и «Райо Вальекано» опубликовали стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура испанской Примеры

«Реал» Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Модрич, Винисиус, Хоселу.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Лежён, Мумин, Эспино, Рациу, Мартин, Сисс, Лопес, Паласон, Гарсия, де Томас.

Матч между этими командами состоится 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом противостояния тут.

«Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 9-й позиции (17 баллов).