Корнеев: Сборная Кубы никого не возбуждает

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о том, что следующим соперником сборной России будет команда

Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка.

Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодежной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).