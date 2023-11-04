ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Либертадорес«Вечная слава». Шесть причин, почему стоит посмотреть финал Кубка Либертадорес
  • 10:38
    • Месси сообщил, возможно ли его возвращение в «Барселону»
  • 09:31
    • Месси высказался о возможном участии на ЧМ-2026
  • 08:54
    • «Денвер» благодаря дабл-даблу Йокича выиграл у «Далласа», «Милуоки» победил «Нью-Йорк»
  • 08:20
    • Свентек и Соболенко встретятся в полуфинале Итогового турнира WTA
  • 08:09
    • Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
    Все новости спорта

    Корнеев: Сборная Кубы никого не возбуждает

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о том, что следующим соперником сборной России будет команда Кубы.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в Волгограде.

    «Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка.

    Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодежной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

  • Романцев о критике в адрес Карпина: Людишки ждут повода выплеснуть накопившуюся желчь
  • Читайте по теме

    • Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» снова не пропустит в матче с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Смогут ли «Боруссия» и «Бавария» выявить сильнейшего?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Реал Сосьедад»?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры