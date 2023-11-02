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    «Манчестер Юнайтед» без шансов уступил «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги, «Ливерпуль» и «Челси» пробились в четвертьфинал

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Борнмут Ливерпуль Фулхэм Ипсвич Челси Блэкберн Эвертон Бернли Манчестер Юнайтед Ньюкасл
    Завершился ряд матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
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    Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

    В одном из них «Ливерпуль» на выезде переиграл «Борнмут» со счетом 2:1. На голы Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса хозяева смогли ответить только точным ударом престижа Джастина Клюйверта.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Борнмут — Ливерпуль 1:2
    Голы: 0:1 Коди Матес Гакпо (31'), 1:1 Джастин Клюйверт (64'), 1:2 Дарвин Нуньес (70') Борнмут: Андрей Раду, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 82'), Крис Мепэм, Илья Забарный, Милош Керкез, Филип Биллинг (Маркус Таверньер, 61'), Райан Кристи, Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 74'), Джастин Клюйверт (Хамед Траоре Жуниор, 74'), Доминик Соланке, Alex Scott (Киффер Мур, 81') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Константинос Цимикас, Джарелл Куанса, Жоэль Матип, Джо Гомес, Доминик Собослаи (Райан Гравенберх, 76'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер, 61'), Ватару Эндо (Трент Александер-Арнольд, 61'), Харви Эллиотт (Дарвин Нуньес, 60'), Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 81') Предупреждения: Милош Керкез (53'), Alex Scott (55'), Коди Матес Гакпо (55'), Andoni Iraola (66')

    В еще одной игре «Фулхэм» без особых проблем на выезде разобрался с «Ипсвичем», отправив в его ворота три мяча, а в свои пропустив только один — 3:1.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ипсвич Таун — Фулхэм 1:3
    Голы: 0:1 Гарри Уилсон (9'), 0:2 Родриго Мунис (50'), 0:3 Томас Кейрни (77'), 1:3 Elkan Baggott (79') Ипсвич Таун: Кристьян Уолтон, Жануа Донасьен (Омари Хатчинсон, 69'), Аксель Туанзебе, Кэмерон Бургесс (Elkan Baggott, 60'), Гарри Кларк, Доминик Болл, Джек Тейлор, Маркус Харнесс, Sone Aluko (Камерон Хамфрис, 61'), Кайден Джексон, Фредди Ладапо (Джордж Хирст, 69') Фулхэм: Марек Родак, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань (Devan Tanton, 90'), Гарри Уилсон (Алекс Айуоби, 69'), Андреас Перейра (Харрисон Рид, 68'), Саша Лукич, Томас Кейрни, Фоде Балло-Туре, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 69'), Bobby Decordova-Reid, Luc De Fougerolles Предупреждения: Маркус Харнесс (32'), Джек Тейлор (38'), Саша Лукич (38'), Рауль Хименес (86'), Харрисон Рид (89')

    Также «Челси» на своем поле одолел «Блэкберн» со счетом 2:0. Авторами точных ударов стали Бенуа Бадиашиле и Рахим Стерлинг.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Челси — Блэкберн Роверс 2:0
    Голы: 1:0 Бенуа Бадьяшиль (30'), 2:0 Рахим Стерлинг (59') Предупреждения: Гарри Пикеринг (23'), Арнор Сигурдссон (81')

    Помимо этого, «Эвертон» дома отправили три безответных мяча в ворота «Бернли» - 3:0, а авторами точных ударов стали Джеймс Тарковски, Амаду Онана и Эшли Янг.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Эвертон — Бёрнли 3:0
    Голы: 1:0 Джеймс Тарковски (13'), 2:0 Амаду Онана (53'), 3:0 Эшли Янг (90 + 3') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джек Харрисон (Нэйтан Паттерсон, 79'), Джеймс Гарнер, Амаду Онана (Идрисса Гейе, 79'), Дуайт Макнил (Lewis Dobbin, 90'), Арно Данжума (Абдулайе Дукуре, 68'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 68') Бёрнли: Арьянет Мурич, Амин Аль-Дахиль, Нейтан Редмонд (Анасс Зарури, 66'), Джош Каллен, Сандер Берге (Джек Корк, 83'), Ник Поуп (Зеки Мохамед Амдуни, 66'), Якоб Бруун Ларсен (Вильсон Одобер, 66'), Vitinho (Коннор Робертс, 83'), Mike Tresor, Hannes Delcroix, Dara O'Shea Предупреждения: Амин Аль-Дахиль (29'), Vitinho (58')

    И, наконец, «Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:3. Победу гостям принесли забитые мячи Мигеля Алмирона, Льюиса Холла и Джо Уиллока.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3
    Голы: 0:1 Мигель Альмирон (28'), 0:2 Льюис Холл (36'), 0:3 Джозеф Уиллок (60') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот (Аарон Ван-Биссака, 46'), Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Серхио Регилон, Ханнибал Межбри (Маркус Рашфорд, 65'), Каземиро (Софьян Амрабат, 46'), Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо (Бруну Фернандеш, 65'), Антони, Антони Марсьяль (Расмус Хёйлунн, 64') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Мэтт Таргетт (Мигель Альмирон, 5'), Пол Дамметт, Эмиль Крафт, Валентино Ливраменто, Мэтт Ритчи (Киран Триппьер, 75'), Джозеф Уиллок (Бруно Гимарайнс, 64'), Шон Лонгстафф, Льюис Холл (Дэниел Бёрн, 74'), Энтони Гордон (Каллум Уилсон, 64'), Жоэлинтон Предупреждения: Ханнибал Межбри (14'), Каземиро (19'), Джозеф Уиллок (46'), Серхио Регилон (77'), Софьян Амрабат (79'), Жоэлинтон (82')
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