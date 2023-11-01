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    Романцев: Роль Семака в титулах «Зенита» оспаривают нефутбольные люди или его враги

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    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что наставника «Зенита» Сергея Семака могут критиковать только те, кто не разбирается в футболе.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги.

    Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева "Зенит" не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака.

    Замечу, что у "Спартака" тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой.

    Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой "Зенит" укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем.

    Вообще, твердость и последовательность в решениях — стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния "Краснодара" выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

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    • Что касается осечек в "Зените" Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Зенит» под руководством Семака выигрывал чемпионат России пять раз подряд.

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