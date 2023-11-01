Нетфуллин: В «Химках» отличная атмосфера, планируем подняться в таблице

Ключевой игрок подмосковных «Химок»рассказал о настроении в команде и целях до конца года.

«Сейчас действительно хороший у нас календарь и серия победная. Да, мы оступились в игре с КАМАЗом. Но мы идем планомерно от игры к игре. В раздевалке атмосфера отличная, хорошая. Даже несмотря на то что очень много игр. В этом месяце остались матчи еще серьезнее. Нам нужно максимально подготовиться к ним и как можно выше забраться в таблице», — сказал Нетфуллин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» располагаются на четвертой позиции в Первой лиге с 28 очками. От лидера «Акрона» их отделяет всего два балла.

Рафиль Нетфуллин — воспитанник ЦСКА, вернулся в «Химки» летом 2023 года. С главным тренером Андреем Талалаевым он отлично знаком по работе в «Торпедо» и «Химках» (2018-2019) во время первого своего прихода в клуб.