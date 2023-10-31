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    «Болельщики заждались такой результативной игры». Игнашевич — о 4:1 в матче с «Ахматом»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о крупной победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с «Ахматом» (4:1).

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Наши болельщики заждались такой результативной игры. Подарок для них. Ребята хороший матч провели, заслужили победу.

    Командные действия — это приоритет, но надо отметить трёх наших нападающих, от них мы тоже ждали результативной игры. Рад, что работа, которую мы делаем, воплотилась в голы.

    Выбор форвардов на следующий матч? Сложный выбор, есть несколько дней», — сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    • После этой победы «Балтика» занимает 2-е место в своей группе Кубка России с 12-ю очками. Подопечные Игнашевича уже обеспечили себе место в плей-офф турнира.

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