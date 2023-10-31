«Болельщики заждались такой результативной игры». Игнашевич — о 4:1 в матче с «Ахматом»

Главный тренервысказался о крупной победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с(4:1).

«Наши болельщики заждались такой результативной игры. Подарок для них. Ребята хороший матч провели, заслужили победу.

Командные действия — это приоритет, но надо отметить трёх наших нападающих, от них мы тоже ждали результативной игры. Рад, что работа, которую мы делаем, воплотилась в голы.

Выбор форвардов на следующий матч? Сложный выбор, есть несколько дней», — сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этой победы «Балтика» занимает 2-е место в своей группе Кубка России с 12-ю очками. Подопечные Игнашевича уже обеспечили себе место в плей-офф турнира.