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    «Игра была на три результата». Защитник «Крыльев» о поражении в матче с «Зенитом»

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    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о поражении своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом» (0:1).

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    «Мы играли от себя, не смотрели на перестроение "Зенита". Старались высоко прессинговать. Во втором тайме были хорошие моменты, которые надо было забивать.

    Игра была на три результата. Да, многие говорили, что у нас нет мотивации, но мы сегодня показали качественную игру и бойцовские качества», — передает слова Горшкова Чемпионат.

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