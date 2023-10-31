«Игра была на три результата». Защитник «Крыльев» о поражении в матче с «Зенитом»

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с(0:1).

«Мы играли от себя, не смотрели на перестроение "Зенита". Старались высоко прессинговать. Во втором тайме были хорошие моменты, которые надо было забивать.

Игра была на три результата. Да, многие говорили, что у нас нет мотивации, но мы сегодня показали качественную игру и бойцовские качества», — передает слова Горшкова Чемпионат.

После поражения от «Зенита» «Крылья Советов» остаются на последней 4-й позиции в своей группе Кубка России с 3 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют 5-го ноября с «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.