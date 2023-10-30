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    Радимов раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Факелом»

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    Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Поле не самое плохое для игры. Неправильно со стороны спартаковцев складывать всю вину на поле. Это не так. "Факел" на этом поле гораздо лучше работал с мячом, чем Соболев или другой игрок из атаки "Спартака".

    "Факел" переиграл "Спартак" во всём, если мы возьмём статистику и по ударам, и по владению мячом, и по всему. По заряженности даже не говорим, по‑моему, даже Абаскаль признал, что "Факел" больше хотел.

    Как они больше хотели, если "Спартак" всё время ставит цель бороться за первые места, я не понимаю. Всё это в совокупности дало результат. На этом поле "Факел" лучше играл в футбол.

    Ну почему "Факел" больше заряжен, чем "Спартак"? Почему? Я не понимаю. Абаскаль сказал, что он доволен и гордится своими ребятами. В чём? В том, что они безвольно проиграли единоборства? Если это сказано для футболистов, говори это в раздевалке, зачем выносить это на обсуждение. За это же прилетит ему», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

    После поражения от «Факела» «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют 1-го ноября с «Краснодаром» в рамках Кубка России.

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