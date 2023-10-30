ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ман Сити»Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • 12:26
    • Буланов рассудит «Спартак» и «Краснодар» в Кубке России
  • 12:19
    • France Football 30 октября назовет обладателя «Золотого мяча»
  • 10:26
    • В Бразилии высказались о возможном товарищеском матче с Россией
    Все новости спорта

    Олусегун: Никакого давления на «Краснодар» нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун оценил шансы команды в борьбе за чемпионский титул.

    Олакунле Олусегун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олакунле Олусегун

    «Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице. Просто выходим играть на победу, потом идет следующий матч, в котором нам надо взять три очка и так далее. Поэтому никакого давления нет.

    До зимней паузы еще будет пять туров, и я надеюсь, что у нас получится сохранить первое место. Но на самом деле мы не забегаем так далеко вперед. У нас есть следующий матч, тренировки, и мы идем к своей цели шаг за шагом», — цитирует Олусегуна «Евро-Футбол.Ру».

    «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 встречах. До этого клуб на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча в Риме завершится вничью
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Вильярреал» переиграть «Гранаду»?
  • «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команда Алексея Миранчука сможет уверенно завоевать три очка
  • «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры