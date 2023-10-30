Олусегун: Никакого давления на «Краснодар» нет

Форвард «Краснодара»оценил шансы команды в борьбе за чемпионский титул.

«Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице. Просто выходим играть на победу, потом идет следующий матч, в котором нам надо взять три очка и так далее. Поэтому никакого давления нет.

До зимней паузы еще будет пять туров, и я надеюсь, что у нас получится сохранить первое место. Но на самом деле мы не забегаем так далеко вперед. У нас есть следующий матч, тренировки, и мы идем к своей цели шаг за шагом», — цитирует Олусегуна «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 встречах. До этого клуб на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1.