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    Смолов рассказал о сложностях в адаптации для Захаряна в «Реал Сосьедаде»

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о дебюте бывшего одноклубника полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «С Арсеном переписываемся периодически. От болезни никто не застрахован, к сожалению. Но он дебютировал в ЛЧ, сыграл в составе первый матч. У него впечатления положительные: рад, доволен. Все желаем ему удачи.

    Сложности в быту? Я думаю, что там все сложности связаны с тем, что мало кто говорит на английском. Более того, Арсен не очень говорит и на английском, поэтому там разговоры глухого с немым, из-за этого возникает недопонимание», — передает слова Смолова Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Захарян провел 6 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере и одну встречу в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями.

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