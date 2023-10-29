Смолов рассказал о сложностях в адаптации для Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Нападающийвысказался о дебюте бывшего одноклубника полузащитниказа

«С Арсеном переписываемся периодически. От болезни никто не застрахован, к сожалению. Но он дебютировал в ЛЧ, сыграл в составе первый матч. У него впечатления положительные: рад, доволен. Все желаем ему удачи.

Сложности в быту? Я думаю, что там все сложности связаны с тем, что мало кто говорит на английском. Более того, Арсен не очень говорит и на английском, поэтому там разговоры глухого с немым, из-за этого возникает недопонимание», — передает слова Смолова Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провел 6 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере и одну встречу в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями.