Тюкавин: Отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе

Нападающий «Динамо»рассказал, кто, по его мнению, заслуживает получить

«Отдали "Золотой мяч" Мбаппе. В тройку лучших войдут Месси, Мбаппе, Холанн», — приводит слова Тюкавина «Евро‑Футбол.Ру».

Напомним, ранее появилась информация, что Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне он принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. Кроме того, нападающий «Интер Майами» стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.