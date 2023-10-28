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    Тюкавин: Отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кто, по его мнению, заслуживает получить «Золотой мяч».

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Отдали "Золотой мяч" Мбаппе. В тройку лучших войдут Месси, Мбаппе, Холанн», — приводит слова Тюкавина «Евро‑Футбол.Ру».

    Напомним, ранее появилась информация, что Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч».

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.

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    • Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне он принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. Кроме того, нападающий «Интер Майами» стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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