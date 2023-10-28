Почеттино о поражении «Челси»: Если ты не забиваешь, то нужно винить только себя

Главный тренервысказался о домашнем поражении своей команды в матче 10-го тура АПЛ с(0:2).

«После первого тайма нужно было забивать, и мы должны были это сделать. Если ты не забиваешь, то нужно винить только себя. Что касается пропущенных голов — нельзя пропускать такие мячи.

Результат сегодняшнего матча разочаровал нас. После очередного матча без забитых мячей уверенность футболистов падает. Нам нужно оставаться терпеливыми и сильными.

В первом тайме мы доминировали, мы не позволяли соперникам идти вперёд, мы не дали им нанести ни одного удара в створ ворот. Мы должны были забить. То, что это не получилось — только наша вина. Нам нужно быть более агрессивными в последней трети поля.

Нам нужно время, чтобы поверить в себя окончательно. Самое трудное — это поверить. Иногда можно выиграть даже в самом сложном матче, если у команды есть правильная вера в свои силы», — приводит слова Почеттино BBC.

После поражения от «Брентфорда» «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют с «Блэкберном» в рамках Кубка английской лиги.