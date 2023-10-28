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    «Челси» — «Брентфорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ между «Челси» и «Брентфордом»

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    «Челси»
    Сегодня в 14:30 по московскому времени лондонский «Челси» дома сыграет с «Брентфордом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице. На счету лондонской команды 12 очков (по 3 победы, ничьи и поражений). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 13:9.

    Неделю назад «Челси» упустил победу в дерби с «Арсеналом» (2:2), ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. «Канониры» смогли отыграться, отличившись на 78-й и 85-й минутах соответственно.

    Ранее подопечные Маурисио Почеттино одержали две выездные победы подряд. Сначала лондонский клуб со счетом 2:0 обыграл «Фулхэм», а затем разгромил «Бёрнли» (4:1).

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    «Брентфорд»

    Команда из одноименного города по итогам 9-ти туров расположилась на 14 месте в турнирной таблице. «Брентфорд» имеет на своем счету 10 очков (2 победы, 4 ничьи и 3 поражения). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 14:12.

    В октябре «Брентфорд» провел три встречи, заработав в них 4 очка. Подопечные Томаса Франка по разу выиграли, сыграли вничью и проиграли.

    В крайнем туре «пчёлы» добыли вторую победу в сезоне, разгромив дома новичка чемпионата — «Бёрнли» (3:0). До этого «Брентфорд» упустил победу на выезде против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и также в гостях сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды разошлись миром в Брентфорде (0:0), а в Лондоне победу праздновали «пчёлы» (2:0). Всего в 8-ми очных матчах на счету «Челси» 4 победы, «Брентфорд» выиграл 2 встречи и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.02.

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