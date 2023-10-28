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    Гендиректор «Факела» ответил на слова Абаскаля о состоянии поля во время матча со «Спартаком»

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о состоянии футбольного поля во время матча 13-го тура РПЛ в Воронеже.

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    «Нравится ли мне футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве? Сегодня мы показали, что даже на таком тяжёлом поле "Факел" может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город…

    Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что ещё нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определёнными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку.

    Команда заслуживает пятёрку с плюсом и за игру, и за результат! "Факелу" не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

    Гильермо Абаскаль сказал после матча: "При таком состоянии поля, в таких условиях 'Факел', наверное, лучшая команда в чемпионате"? Меня такие слова не коробят. Это всё отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

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    • Хотел бы подчеркнуть. "Факел" не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережём это поле, понимаем специфику, ждём новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нём не проводим», — приводит слова Асхабадзе СЭ.

    После этого матча «Факел» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем матче воронежцы сыграют 1-го ноября с «Сочи» в рамках Кубка России.

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