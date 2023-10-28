Абаскаль: «Факел» — очень неудобный соперник, у них есть два мощных форварда

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с(0:2).

«При таких условиях и состоянии поля "Факел" — лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач.

Нужно анализировать этот матч, я видел "Факел" и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня.

Команда поменялась, теперь с новым тренером играет с характером при своих болельщиках. "Факел" может быть очень неудобным соперником», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Краснодаром» в рамках Кубка России.