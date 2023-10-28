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    Абаскаль: «Факел» — очень неудобный соперник, у них есть два мощных форварда

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

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    «При таких условиях и состоянии поля "Факел" — лучшая команда в чемпионате. У них два сильных, мощных форварда. Футболисты хороши в борьбе, которым не нужно много передач.

    Нужно анализировать этот матч, я видел "Факел" и в других играх, но тогда они были намного лучше, чем сегодня.

    Команда поменялась, теперь с новым тренером играет с характером при своих болельщиках. "Факел" может быть очень неудобным соперником», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

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