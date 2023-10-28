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    «Спартак» в гостях проиграл «Факелу»

    «Факел» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 13-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Факелом». Красно-белые уступили со счетом 0:2.

    «Факел»
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    «Факел»

    В первом тайме команды голов не забили. «Факел» вышел вперед на 70-й минуте. С пенальти отличился Евгений Марков. На 84-й минуте Максим Максимов поставил точку.

    С 70-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Срджана Бабича.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Спартак 2:0
    Голы: 1:0 Markov E. (пенальти) (70'), 2:0 Максим Максимов (84') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S. Предупреждения: Сергей Божин (29'), Babic S. (35'), Алексис Дуарте (67'), Babic S. (70'), Наиль Умяров (86')

    «Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» (20) находится на четвертой строчке.

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