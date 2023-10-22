«Хайденхайм» — «Аугсбург»: счет матча 2:5 (2:0)

В матче 8-го тура немецкой Бундеслигиуступил сс разгромным счетом 2:5.

Гости за несколько дней до матча получили нового тренера, им стал известный датский специалист Йесс Торуп.

Но начиналось для него все очень печально, уже к 18-й минуте его команда «горела» — 0:2.

Голы в составе «Хайденхайма» забивали две местные звезды — Томас Кляйдинст и Ян-Никлас Бесте.

Но затем «Аугсбург» смог переломить ситуацию в свою пользу. Уже в первом тайме команда забила три мяча. Они на счету Филлипа Тица, Мадса Педерсена, Эрмедина Демировича.

Во втором тайме «Аугсбург» смог забить еще два гола. Их авторами стали Феликс Удоухай и Элвис Реджбечай (с пенальти).

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Аугсбург 2:5 Голы: 1:0 Тим Кляйндинст (17'), 2:0 Ян-Никлас Бесте (18'), 2:1 Филлип Тиц (29'), 2:2 Мадс Педерсен (41'), 2:3 Эрмедин Демирович (42'), 2:4 Феликс Удуохай (64'), 2:5 Эльвис Реджбечай (пенальти) (88') Хайденхайм: Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Ян-Никлас Бесте, Эрен Динкчи (Florian Pick, 82'), Тим Кляйндинст (Штефан Шиммер, 70'), Kevin Muller, Omar Traore (Marnon Busch, 70'), Jonas Fohrenbach, Lennard Maloney, Denis Thomalla (Marvin Pieringer, 71'), Adrian Beck (Кевин Сесса, 55') Аугсбург: Финн Дамен, Мадс Педерсен, Феликс Удуохай, Джеффри Гауэлеу, Роберт Гумни, Свен Михель (Иагу, 63'), Фредрик Йенсен (Арне Энгелс, 70'), Эльвис Реджбечай, Никлас Дорш (Tim Breithaupt, 80'), Филлип Тиц (Максимилиан Бауэр, 80'), Эрмедин Демирович Предупреждения: Тим Кляйндинст (31'), Мадс Педерсен (45 + 2'), Adrian Beck (51'), Максимилиан Бауэр (83'), Тим Зирслебен (90 + 3')

«Хайденхайм» после этого поражения остался на 11-м месте с 7 очками, «Аугсбург» поднялся на 10-ю строчку с 8 баллами.