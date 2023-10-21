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    Сборная Гвинеи готова сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Сборная Гвинеи готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с Россией. Об этом сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен — 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

    Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

    Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», — приводит слова Диалло Sport24.

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    • Ранее стало известно, что сборная Сенегала не сможет сыграть с Россией в этом году.

    Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).

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