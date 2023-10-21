Сборная Гвинеи готова сыграть с Россией

Сборнаяготова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло.

«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен — 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных», — приводит слова Диалло Sport24.

Ранее стало известно, что сборная Сенегала не сможет сыграть с Россией в этом году.

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).