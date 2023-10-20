Сборная Сенегала в будущем может провести матч с Россией

Сборнаяпока не планирует играть со сборной. Об этом сообщил глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне.

«К настоящему времени мы не задумываемся о товарищеских матчах с Россией и другими сборными в следующем году. У нас уже есть четкий график игр — в январе Кубок Африканских наций, а что будет дальше — посмотрим.

Все зависит от итогов переговоров с российской стороной, но пока их нет. Однако в будущем они возможны», — сказал Тиуне, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).