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    Сборная Сенегала в будущем может провести матч с Россией

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    Сборная Сенегала пока не планирует играть со сборной России. Об этом сообщил глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «К настоящему времени мы не задумываемся о товарищеских матчах с Россией и другими сборными в следующем году. У нас уже есть четкий график игр — в январе Кубок Африканских наций, а что будет дальше — посмотрим.

    Все зависит от итогов переговоров с российской стороной, но пока их нет. Однако в будущем они возможны», — сказал Тиуне, слова которого приводит Sport24.

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