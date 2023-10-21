Колосков: Включение белорусских клубов ничего не даст российскому футболу

Почетный президент РФСраскритиковал идею министра спорта РФ, ранее предложившего включить в состав чемпионата России белорусский клубы.

Ранее Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.

«В этом нет никакого спортивного смысла, ничего не даст российскому футболу.

В спортивно‑политическом, возможно, имеет значение. Возможно, пойдут какие‑то новые инвестиции от рекламы.

Решение должны принимать две федерации, когда‑то наше отстранение закончится.

Если будет совместный чемпионат — возникнут проблемы. Есть определенный регламент допуска к клубным соревнованиям, там четко прописано, что команды, представляющие национальные ассоциации, должны принадлежать стране и многие другие мелочи», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск».