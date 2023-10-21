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    Ивич о ничьей «Краснодара»: Соперник нас толкал, у них получилось создать преимущество

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о ничейном результате своей команды в матче 12-го тура российской Премьер-лиге с «Балтикой» (2:2).

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Нам недоставало энергии в этой встрече. После первого гола у нас не было чистого разума. Мы пропускали подборы, недотягивали в единоборствах. Соперник нас толкал, у них получилось создать преимущество.

    Также "Балтика" поставила на одного игрока больше сзади. Мы удовлетворены ничьей и одним очком.

    Мы были командой, которая старалась играть, создавала шансы своим владением. Во второй половине, когда был счет 1:2, мы настроили себя на второй гол. Также практически забили третий мяч. В начале второго тайма наш вратарь спас команду.

    Я остался недоволен игрой футболистов с 20‑й по 45‑ю минуту и в начале второго тайма. Команда платит против такого соперника, когда недостаточно энергии и агрессивности», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

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    • После ничьей в матче с «Балтикой» «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ивича сыграют с ЦСКА 29-го октября.

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